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В мае этого года китайские власти назвали криптовалюту неустойчивой инвестицией, которая "дурит" начинающих инвесторов, после чего были усилены действия по запрету майнинга, которые начались ещё ранее. В стране были запрещены все операции с криптовалютой, что сильно отразилось на её курсе.

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В провинции Сычуань, где более лояльное законодательство по отношению к майнерам, был выпущен официальный указ властей, в котором отдано указание "очистить и прекратить" функционал майнинг ферм. Результатом таких действий со стороны властей станет полный запрет майнинга в стране, что приведёт к появлению нелегальных майнеров.

Электроснабжающие компании уже обязали делать "доносы" на квартиры, где активно расходуется электроэнергия, что создаёт подозрения об использовании в помещении мощностей для майнинга.

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Помимо Китая в европейских странах также всё чаще звучат призывы к запрету майнинга из-за его участия в преступном мире.