Власти Китая делают последние шаги по запрету майнинга в стране
В мае этого года китайские власти назвали криптовалюту неустойчивой инвестицией, которая "дурит" начинающих инвесторов, после чего были усилены действия по запрету майнинга, которые начались ещё ранее. В стране были запрещены все операции с криптовалютой, что сильно отразилось на её курсе.
реклама
В провинции Сычуань, где более лояльное законодательство по отношению к майнерам, был выпущен официальный указ властей, в котором отдано указание "очистить и прекратить" функционал майнинг ферм. Результатом таких действий со стороны властей станет полный запрет майнинга в стране, что приведёт к появлению нелегальных майнеров.
Электроснабжающие компании уже обязали делать "доносы" на квартиры, где активно расходуется электроэнергия, что создаёт подозрения об использовании в помещении мощностей для майнинга.
Помимо Китая в европейских странах также всё чаще звучат призывы к запрету майнинга из-за его участия в преступном мире.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила