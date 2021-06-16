DICE поделились подробностями Battlefield 2042: бесплатный контент и интерактивность карт
DICE поделились геймплейными подробностями Battlefield 2042. Игроков уже можно порадовать тем, что в новой части шутера не будет платного оружия, транспорта и другого обмундирования, всё это открывается в ходе игрового процесса, платными будут лишь облики к снаряжению.
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Процесс захвата точек на карте также будет изменён. Например, для захвата точки A необходимо сначала захватить A-1, A-2 и A-3. Карты будут иметь элементы интерактивности, то есть, игрокам представят возможность взаимодействовать с предметами на локации: на карте "Калейдоскоп" игроки могут попросту развести мосты, что сделает проход бронетехники невозможным.
Теперь классы хоть и будут иметь уникальные способности, отличающие их от друг друга, но никаких ограничений в плане оружия вводить разработчики не планируют. DICE упомянули возможность модифицировать оружие на поле боя, но как именно будет работать эта система не уточняется.
В отличие от прошлых частей, в Battlefield 2042 недостающее количество игроков в начале и во время игры будет компенсироваться ботами.
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