Battlefield 2042 выйдет 22 октября, а трейлер раскрыл игровые подробности
Electronic Arts опубликовали трейлер новой части своего шутера, который получит название Battlefield 2042, хотя до этого именовался всеми как Battlefield VI. Из показанного в трейлере и названия можно понять, что действия игры действительно будут происходить в недалёком будущем, а два государства - Россия и США, будут бороться за остатки природных ресурсов на Земле.
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На консолях нового поколения и ПК игроки смогут играть в режимы до 128 игроков с полноразмерными картами, на консолях прошлого поколения до 64 игроков с уменьшенными картами. В игре будут иметь место природные катаклизмы, одно их которых было продемонстрировано в конце трейлера.
Стоимость игры существенно выросла, если сравнивать её с прошлыми частями. Так игрокам на выбор предоставлены три издания: стандартное - 3 499 рублей(49 долларов), Gold Edition - 5 499 рублей(79 долларов), Ultimate Edition - 6 999 рублей(99 долларов)
Battlefield 2042 выйдет 22 октября, однако владельцы расширенных изданий смогут поиграть в неё на неделю раньше. Демонстрация геймплея состоится 13 июня.
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