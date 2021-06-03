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Стартап Ampere представил свою разработку, которую вполне можно назвать "умными очками". В ней используются электрохромные линзы, позволяющие в зависимости от поступающих электрических сигналов менять их уровень затемнённости.

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Очки можно настраивать благодаря мобильному приложению и дужке, на которой есть три кнопки, меняющих уровень тонировки линз. Если же "кнопочный" вариант не такой уж и инновационный, то вот возможность менять затемнённость линз через приложение звучит уже лучше, так каждый владелец очков благодаря ползунку может регулировать тонировку линз. По заявлению стартаперов, смена уровня затемнённости происходит за 0.1 секунду.

Очки представлены в двух моделях: первая - Dusk Lite, вторая - Dusk с микрофоном и наушниками, что позволяет использовать их как гарнитуру: принимать звонки, вызывать Google Assistant, слушать подкасты. С использованием стандартных функций очки могут работать до семи дней, а с гарнитурой не более четырёх часов.





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Стартап уже смог привлечь 15 000 долларов, этих денег достаточно для реализации их цели. Стоимость Dusk Lite составит 179 долларов, Dusk - 249 долларов. В августе стартаперы начнут высылать покупателям приобретённый ими товар.