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Глава финансового холдинга JPMorgan Джейми Даймон, образовавшегося в ходе слияния крупных банков США, выступил в палате представителей перед комитетом финансовых услуг, где порекомендовал людям держаться подальше от криптовалюты.

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В особенности имеется в виду Bitcoin, который крайне нестабилен. Глава холдинга сказал следующее: я не употребляю марихуану, но если её легализует - не буду выступать против. Этим он хотел сказать, что клиенты банков JPMorgan могут инвестировать в криптовалюту, однако сам Даймон не доверяет цифровому золоту.

Это не первый раз, когда Даймон выделился своей критичностью по отношению к криптовалюте. Он уже обещал уволить всех сотрудников банка, торгующих криптовалютой, а также называл инвесторов в Bitcoin глупцами.

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Одна из причин падения Bitcoin - то, что от него резко отреклись все, а инвесторы на фоне этого выводят свои деньги, пока есть возможность. На данный момент криптовалюта оценивается в 34 568 долларов.