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В центре Киеве состоялось открытие магазина "яблочной техники" iLounge, к этому компания шла более десяти лет, продавая через интернет на собственном сайте телефоны, планшеты, аксессуары и прочие гаджеты Apple.

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В честь открытия в магазине состоялась акция, по которой каждому, кто сделает на лице татуировку с логотипом компании iLounge, вручат бесплатно iPhone 12 и присвоят статус VIP-клиента.

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Предложение достаточно щедрое, но требует огромной решительности. Согласилось на авантюру всего девять человек. Вряд ли большая часть людей посчитает этот поступок благоразумным, однако в самой компании сочли это за смелость со стороны добровольцев, получивших за татуировку iPhone 12.

Помимо этого компания разыграла ещё 200 призов, правда, их стоимость в разы меньше, но и делать татуировку не придётся - достаточно было покрутить рулетку.

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На сайте магазина указано, что компания наконец воплотила свою мечту в жизнь, до этого они занимались онлайн-продажей и оффлайн-ремонтом техники бренда Apple.