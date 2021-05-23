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YouTube обложит монетизацию налогом и будет вставлять рекламу в каждый ролик

Изменения вступят в силу с 1 июня.
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Начиная с 1 июня вступят изменения на площадке YouTube, по которым в абсолютно каждое видео, даже без активной монетизации, будут вставляться рекламные ролики. Новые изменения также обложат налогом доход с просмотров из США, если автор канала не является гражданином штатов.

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Налог коснётся не только просмотров, но и спонсорства, суперчата, YouTube Premium. Пока у YouTube блогеров из России есть шанс до 31 мая предоставить идентификационный номер налогоплательщика и название юридического или коммерческого лица, иначе площадка будет удерживать 24 процентов от доходов.

Российские блогеры, которые во время предоставят налоговые данные, будут платить налог только с американского трафика на их канале, в таком случае вряд ли это сыграет существенную роль на доходах автора канала.

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С первого дня лета все вышеперечисленные нововведения вступят в силу в России и других государствах. В США подобная политика актуальна с ноября прошлого года.

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