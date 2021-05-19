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Apple анонсировали два новых Pride-ремешка в поддержку ЛГБТ

Ремешки предназначены для Apple Watch.
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Apple анонсировали два новых ремешка коллекции Pride Edition для Apple Watch. Подобная линейка существует с 2016 года и активно выпускается, по понятным причинам особую актуальность она имеет среди членов ЛГБТ сообществ.

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Новые ремешки Pride Edition Braided Solo Loop помимо уже привычного для них дизайна включат в себя чёрные и коричневые нити, символизирующие темнокожих и тех, кто болен СПИД/ВИЧ. Голубые и розовые нити - цвета трансгендерных личностей и тех, кто "не определился". По всей видимости, этой моделью ремешка компания решила угодить практически всем расовым, гендерным группам, что хорошо может сказаться на продажах. Цена ремешка - 99 долларов.

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Версия ремешка от бренда Nike будет попроще: ремешок плетён из светоотражающих нитей в цвете ЛГБТ. Его цена составит 49 долларов. Тематический циферблат, как на фотографии ниже, поступит в скорых обновлениях.

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В продажу ремешки поступят с 25 мая. К счастью или сожалению, в России подобный дизайн не приветствуется и на прилавках магазинов его не увидеть.

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Yilec
06:18
Небинарным трансгендерным жирным не грам(как на фотке) подойдет.
Apple анонсировали два новых Pride-ремешка в поддержку ЛГБТ
Asmodeus
06:15
А как же?
Apple анонсировали два новых Pride-ремешка в поддержку ЛГБТ
Gringo
06:11
Ого! За тканевый разноцветный ремешок - 100 дол! Жесть.
Apple анонсировали два новых Pride-ремешка в поддержку ЛГБТ
Александр Богданов
06:07
Ты кое о чём забываешь
Apple анонсировали два новых Pride-ремешка в поддержку ЛГБТ
seregich
06:06
Вы Россию с гондурасом перепутали. Это для разных европомоек вроде голландии, хохлостана, приебалтов с грузинами и же с ними актуально.
Apple анонсировали два новых Pride-ремешка в поддержку ЛГБТ
Renegade1979
05:56
МилоновЪ заказал себе. И своему Фюреру! https://abnews.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0-600x400.jpg
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