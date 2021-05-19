Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Apple анонсировали два новых ремешка коллекции Pride Edition для Apple Watch. Подобная линейка существует с 2016 года и активно выпускается, по понятным причинам особую актуальность она имеет среди членов ЛГБТ сообществ.

реклама

Новые ремешки Pride Edition Braided Solo Loop помимо уже привычного для них дизайна включат в себя чёрные и коричневые нити, символизирующие темнокожих и тех, кто болен СПИД/ВИЧ. Голубые и розовые нити - цвета трансгендерных личностей и тех, кто "не определился". По всей видимости, этой моделью ремешка компания решила угодить практически всем расовым, гендерным группам, что хорошо может сказаться на продажах. Цена ремешка - 99 долларов.

анонсы и реклама Игровые видеокарты в Ситилинке - смотри 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Версия ремешка от бренда Nike будет попроще: ремешок плетён из светоотражающих нитей в цвете ЛГБТ. Его цена составит 49 долларов. Тематический циферблат, как на фотографии ниже, поступит в скорых обновлениях.

реклама

В продажу ремешки поступят с 25 мая. К счастью или сожалению, в России подобный дизайн не приветствуется и на прилавках магазинов его не увидеть.