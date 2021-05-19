Apple анонсировали два новых Pride-ремешка в поддержку ЛГБТ
Apple анонсировали два новых ремешка коллекции Pride Edition для Apple Watch. Подобная линейка существует с 2016 года и активно выпускается, по понятным причинам особую актуальность она имеет среди членов ЛГБТ сообществ.
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Новые ремешки Pride Edition Braided Solo Loop помимо уже привычного для них дизайна включат в себя чёрные и коричневые нити, символизирующие темнокожих и тех, кто болен СПИД/ВИЧ. Голубые и розовые нити - цвета трансгендерных личностей и тех, кто "не определился". По всей видимости, этой моделью ремешка компания решила угодить практически всем расовым, гендерным группам, что хорошо может сказаться на продажах. Цена ремешка - 99 долларов.
Версия ремешка от бренда Nike будет попроще: ремешок плетён из светоотражающих нитей в цвете ЛГБТ. Его цена составит 49 долларов. Тематический циферблат, как на фотографии ниже, поступит в скорых обновлениях.
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В продажу ремешки поступят с 25 мая. К счастью или сожалению, в России подобный дизайн не приветствуется и на прилавках магазинов его не увидеть.
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