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Electronic Arts выпустят новый боевой пропуск M.O.A.B Battle Pass стоимостью 99 долларов или 10 000 игровой валюты в Call of Duty: Warzone. Он мог появиться у игроков в магазине Battle Royale, но содержимое подписки не показывается. Возможно, выход боевого пропуска состоится в скором времени.

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Стоит предположить, что новый боевой пропуск, судя из своей дороговизны, будет действительно выделятся на фоне других. Его выход может состоятся в следующем сезоне, так как иначе бы Electronic Arts попросту не давала бы по нему абсолютно никакой информации. Сейчас же хотя известно не так много, можно убедится в его существовании и даже увидеть цену.

Ранее исходя из финансового отчёта Electronic Arts стало известно, что компания зарабатывает на продаже игр всего лишь 26 процентов от всех доходов, остальную часть составляют покупки игровых микротранзакций, сюжетных дополнений, подписок и боевых пропусков.