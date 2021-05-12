В TikTok внедрят приложение для покупок и поиска работы
Китайское приложение TikTok, позволяющее публиковать короткие видео, получило большую популярность из-за своих алгоритмов, которые предоставляют возможность попасть в рекомендации абсолютно любому пользователю, что породило большое количество блогеров. Правда, на этом разработчики останавливаться не хотят.
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Так планируется внедрить в приложение функцию онлайн-покупок: компании смогут открывать онлайн-магазины, где они будут реализовывать свой товар. По началу TikTok будет взаимодействовать только с европейскими компаниями.
Но и это не всё, также в TikTok внедрят возможность искать себе работу, это будет не в самом приложении, а на отдельной странице в браузере. Идея этого нововведения в том, что резюме будет публиковаться не в виде текста, к чему все привыкли, а как короткое видео, где соискатель расскажет о себе. Сервис уже тестируется с ограниченным числом привлечённых компаний.
Таким образом будет привлечено больше пользователей в TikTok.
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