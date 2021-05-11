MSI представила видеокарту для майнинга CMP 30HX Miner
MSI представила свою специализированную для майнинга видеокарту CMP 30HX, выпущена она будет в двух вариантах - CMP 30HX Miner и CMP 30HX Miner XS. Внешне видеокарты очень похожи на линейки Ventus XS и Armor серии GTX 16.
CMP 30HX от MSI основаны на кристалле TU116, на котором были выпущены видеокарты GTX 1650, GTX 1650 Super, GTX 1660. Графический процессор оснащён 1408 ядрами CUDA, памятью GDDR6 6GB(192bit) и имеет частоту 1785MHz в буст-режиме, базовая частота равна 1530MHz. Хэшрейт составляет 26 MH/s при майнинге Ethereum. Доп. питание осуществляется через 8pin разъём, энергопотребление видеокарт 125Вт.
Видеокарты не имеют видеовыходов, что и ожидаемо, ведь они не предназначены для использования в игровых целях. О ценах на видеокарты никакой информации не имеется.
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила