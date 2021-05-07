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Американские учёные заявили о бессмысленности "ночного режима" в смартфонах

В исследовании приняли участие 167 человек.
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Американский Университет имени Бригама Янга, первого проводника и губернатора штата Юта, провели исследование по эффективности "ночного режима" в смартфонах. Считается, что синий цвет разбивает сон, поэтому во многие операционные системы вводят эту функцию, сокращающую количество синего цвета на экране.

Учёные провели исследование, в нём взяли участие 167 человек. Их поделили на три группы:

  • Те, кто не пользовался смартфоном перед сном вообще;
  • Те, кто пользовался смартфонами iPhone перед сном с включённым ночным режимом;
  • Те, кто пользовался смартфонами iPhone перед сном без включённой функции;
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Как оказалось, уровень качества сна у второй и третьей группы был одинаковый. При этом те, кто не сидели со смартфоном перед сном вообще, спали лучше всех.

Подобные исследования проводили ранее и другие университеты, по итогам которых выводы точно такие же. Можно сказать, что если человек действительно хочет спать, он уснёт вне зависимости от того, что делал перед сном.

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