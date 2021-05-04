NVIDIA отложила анонс RTX 3080 Ti на неделю
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Анонсирование RTX 3080 Ti, запланированное на 18 мая, перенесут на 31 мая, в тот же день представят RTX 3070 Ti. Несмотря на одновременное анонсирование двух видеокарт, продемонстрированы они будут в разное время: RTX 3080 Ti - 2 июня, RTX 3070 Ti - 9 июня. Хотя точных дат выхода видеокарт нет, скорее всего, выпуск произойдёт в тот же день, что и обзор.
Если сравнивать характеристики видеокарт, можно увидеть заметный прирост, так RTX 3080 Ti немного уступает топовой RTX 3090. Насчёт цен нет никакой информации, но NVIDIA предполагает, что встроенный ограничитель майнинга может хотя бы частично решить эту проблему.
Обе видеокарты получат улучшенный ограничитель майнинга, который должен вдвое снизить хэшрейт добычи криптовалюты Ethereum. Такие ограничители получат все видеокарты серии RTX 30, однако уже позже, их будут производить уже со встроенным "блокировщиком".
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