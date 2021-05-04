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Анонсирование RTX 3080 Ti, запланированное на 18 мая, перенесут на 31 мая, в тот же день представят RTX 3070 Ti. Несмотря на одновременное анонсирование двух видеокарт, продемонстрированы они будут в разное время: RTX 3080 Ti - 2 июня, RTX 3070 Ti - 9 июня. Хотя точных дат выхода видеокарт нет, скорее всего, выпуск произойдёт в тот же день, что и обзор.

Сравнение характеристик видеокарт RTX 3080 Ti и RTX 3080 Ti с вариантами RTX 3080 и RTX 3070. Если сравнивать характеристики видеокарт, можно увидеть заметный прирост, так RTX 3080 Ti немного уступает топовой RTX 3090. Насчёт цен нет никакой информации, но NVIDIA предполагает, что встроенный ограничитель майнинга может хотя бы частично решить эту проблему. анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену Обе видеокарты получат улучшенный ограничитель майнинга, который должен вдвое снизить хэшрейт добычи криптовалюты Ethereum. Такие ограничители получат все видеокарты серии RTX 30, однако уже позже, их будут производить уже со встроенным "блокировщиком". реклама

