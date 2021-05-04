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RockStar Games рассматривали выход GTA VI в 2023 году

Ранее были подозрения, что объявленный набор тестеров намекал на выход GTA VI.
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Уже как 8 лет RockStar Games не выпускают новую часть Grand Theft Auto, продолжая вводить обновления и праздничные мероприятия для пятой части, что сохраняет интерес к игре. Однако появилась информация от инсайдера ViewerAnon, ранее делившегося достоверной информацией о фильмах DC и StarWars, где говорится, что студия планировала выход игры уже в 2023 году.

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GTA VI так и не была анонсирована, на протяжении года о ней ходят и слухи, один из которых то, что события игры будут происходить в 80-х годах. Также были новости о том, что студия искала тестировщиков, которые, возможно, будут работать над новой частью.

Слухи о выходе GTA VI подогрел и финансовый отчёт компании, когда она указала, что планирует потратить существенную сумму на раскрутку продукта в 2023 году. Позже дата была изменена на 2024 год.

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Недавно Джонни Синс, известный актёр специфической индустрии, попросил разработчиков поскорее анонсировать GTA VI.

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