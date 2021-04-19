Ранее сообщалось, что запланированный на 11 апреля запуск марсианского вертолёта Ingenuity переносится на неопределённый срок, такое решение NASA приняли из-за не самой комфортной для полётов погоды на Красной планете. Однако, через неделю всё-таки удалось провести первые испытания вертолёта.

Ingenuity смог подняться на высоту 3 метра и удержаться в таком положении в течение 30 секунд, после чего совершил посадку, передал фотографии Марса на Землю. Это первый запуск вертолёта и абсолютно удачный. До этого аппарат смог выдержать холодные марсианские ночи и протестировать свои лопасти.

Разработка марсианского вертолёта обошлась NASA 85 миллионов долларов, Ingenuity прибыл на борту марсохода Perseverance ещё летом прошлого года. Изначально было известно, что главной проблемой для дрона окажется плотность атмосферы планеты, составляющая лишь 1 процент от той, которая на Земле. Это говорит о том, что само нахождение вертолёта на поверхности Марса сравнимо с Земным полётом на высоте 30 километров.

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В честь успешного запуска марсианского вертолёта Google добавили возможность при вводе слова "ingenuity" активировать анимацию полёта вертолёта на Марсе.