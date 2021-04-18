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В последнее время Bitcoin лишь растёт, однако сегодня его стоимость, как и остальных крупных криптовалют, рухнула на 10 процентов, Ethereum и вовсе потерял 20 процентов стоимости. Такое событие заставило многих инвесторов в криптовалюты распродавать цифровое золото, пока они и вовсе не обесценились, что может лишь усилить падение в цене.

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Аналитики связывают падение криптовалюты в цене со слухом, что Министерство Финансов США считает, что некоторые организации отмывают через Bitcoin нечестно заработанные деньги. Хотя это не прямая угроза запретить криптовалюту, однако она может предвещать какие-либо ограничения в сторону цифровых денег. Возможно, это лишь слухи, но рынок криптовалюты они дестабилизировали.

Скорее всего, криптовалюте удастся восстановиться в цене, ведь это не первое её падение, за которым, как правило, следует рост.

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