Аналитики связывают падение криптовалют Bitcoin и Ethereum в цене с заявлением Минфина США
В последнее время Bitcoin лишь растёт, однако сегодня его стоимость, как и остальных крупных криптовалют, рухнула на 10 процентов, Ethereum и вовсе потерял 20 процентов стоимости. Такое событие заставило многих инвесторов в криптовалюты распродавать цифровое золото, пока они и вовсе не обесценились, что может лишь усилить падение в цене.
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Аналитики связывают падение криптовалюты в цене со слухом, что Министерство Финансов США считает, что некоторые организации отмывают через Bitcoin нечестно заработанные деньги. Хотя это не прямая угроза запретить криптовалюту, однако она может предвещать какие-либо ограничения в сторону цифровых денег. Возможно, это лишь слухи, но рынок криптовалюты они дестабилизировали.
Скорее всего, криптовалюте удастся восстановиться в цене, ведь это не первое её падение, за которым, как правило, следует рост.
Ранее сообщалось, что Илон Маск за несколько месяцев заработал уже миллиард долларов на инвестированных деньгах из бюджета Tesla, правда, теперь сумма немного уменьшиться.
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