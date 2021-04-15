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The Verge сообщило, как ФБР удалось взломать iPhone террориста в 2015 году

Это удалось благодаря ошибкам разработчиков Mozilla.
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2 декабря 2015 года в Сан-Бернардино, штат Калифорния, террористы Сайед Ризван Фарук и Ташфин Малик устроили перестрелку, в ходе которой погибло 16 человек. Оба террориста были ликвидированы полицией, а Федеральному Бюро Расследований удалось заполучить iPhone одного из них, где могли сохранятся переписки с организаторами теракта.

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Хотя телефоном ФБР удалось завладеть, но разблокировать его не вышло из-за системы безопасности IOS 9, удаляющей все файлы после неправильного ввода пароля. Apple предлагали помощь спец. службам США помощь, но при этом отказывались обходить систему безопасности, так как это могло бы отразиться на их репутации.

Стало известно, что позже компания Azimuth Security помогла ФБР разблокировать телефон, воспользовавшись дырой в программном коде, после чего написала программу, подбирающую пароли в обход системы безопасности IOS 9. Уязвимость допустила команда разработчиков Mozilla, которые в течение месяца исправили её и уведомили об этом Apple.

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Хотя ФБР удалось получить доступ к телефону террориста, никаких полезных данных оттуда не извлекли, а Apple потеряла доверие пользователей из-за того, что систему безопасности смогли обойти не эксперты из ФБР, а обыкновенные хакеры.

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