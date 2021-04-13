Вышедшая в 2013 году GTA V до сих пор имеет актуальность, на неё выходят обновления, графические и сюжетные модификации, но всё же это не может заменить полноценную новую версию игры от RockStar Games. Изначально предполагалось, что действия GTA VI будут происходить в 80-х, однако сейчас теория под угрозой.

Студия Rockstar India открыла вакансии, где ищет геймдизайнера, разбирающегося в современных медиа, что говорит о желании компании создать в игре сайты. Скорее всего, новый сотрудник как раз займётся разработкой сайтов и браузера в GTA VI.

О самой игре практически ничего неизвестно, от компании не поступала информации о дате анонсирования игры, даже о разработке GTA VI никакой информации не имеется. По предположениям инсайдеров, игру должны анонсировать в этом или следующем году. Скорее всего, анонс должен состоятся в ближайшие года, ведь RockStar Games отменили выход Bully 2, что говорит о концентрации сил разработчиков над определённым тайтлом.