Владелец iPhone лишился 600 000 долларов из-за мошеннического приложения в App Store
Филипп Христодулу скачал на свой iPhone приложение из App Store под названием Trezor, куда вложил всю инвестиционную криптовалюту Bitcoin. Позже пользователь обнаружил, что его криптовалюта пропала со счета.
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Оказалось, что приложение создано мошенниками и каким-то образом смогло пройти проверку в App Store. Trezor - производитель физических биткоин-кошельков, поэтому пользователи подумали, что это официальное приложение и охотно скачивали его.
Это не первый случай: компания продолжает повторять, что у них нет официального приложения ни в App Store, ни в Google Play. Trezor мониторит указанные сервисы и добивается удаления мошеннических приложений, портящих репутацию компании.
Такое же приложение появилось в прошлом году на Android смартфонах, тогда компания передала эту информацию Google и они удалили его.
Apple по-прежнему утверждают, что их магазин приложений безопаснее, чем на Android смартфонах, где действительно больше мошеннических приложений из-за более "свободных" правил и меньшей стоимости консоли разработчика.
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