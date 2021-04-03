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Филипп Христодулу скачал на свой iPhone приложение из App Store под названием Trezor, куда вложил всю инвестиционную криптовалюту Bitcoin. Позже пользователь обнаружил, что его криптовалюта пропала со счета.

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Оказалось, что приложение создано мошенниками и каким-то образом смогло пройти проверку в App Store. Trezor - производитель физических биткоин-кошельков, поэтому пользователи подумали, что это официальное приложение и охотно скачивали его.

Это не первый случай: компания продолжает повторять, что у них нет официального приложения ни в App Store, ни в Google Play. Trezor мониторит указанные сервисы и добивается удаления мошеннических приложений, портящих репутацию компании.

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Такое же приложение появилось в прошлом году на Android смартфонах, тогда компания передала эту информацию Google и они удалили его.

Apple по-прежнему утверждают, что их магазин приложений безопаснее, чем на Android смартфонах, где действительно больше мошеннических приложений из-за более "свободных" правил и меньшей стоимости консоли разработчика.