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Владимир Путин заявил, что вся российская вакцина надёжна и безопасна, при этом добавив: одна действует чуть дольше, другая чуть меньше. Сам Президент РФ прошёл первый этап вакцинации 23 марта, сделано это было не публично и обо всех подробностях в курсе только личный врач. Пресс-секретарь Президента отмечает, что с ним всё хорошо.

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Путин добавил, что после того, как сделал прививку, оставил градусник на тумбе - "на всякий случай". Чем именно привился Президент - неизвестно. В конце речи Владимира Путина было добавлено, что вакцинировалось уже более шести миллионов россиян, большая часть которых прошла все два этапа вакцинации.

Правительство Германии считает, что вакцину Спутник V должны официально зарегистрировать в Европейском Союзе, Франция же считает, что российская прививка - лишь инструмент пропаганды, применяемый для конкурирования с китайской вакциной. Представители России отвергли это заявление.