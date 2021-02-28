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Выставка E3 пройдёт в 2021, но только в заочном формате

Виной этому пандемия коронавируса.
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В этом году с 15 по 17 июня должна была пройти выставка E3 2021 в очном формате, то есть, вживую, но мероприятие было отменено. Из хорошего можно отметить лишь то, что геймеры всё-таки смогут посетить выставку, правда, благодаря интернету. С 15 по 17 июня на протяжении двух дней с 18:00 по 6:00(МСК) будет запускаться трансляция E3 2021. 

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Каждый день выставка будет начинаться с тридцатиминутного преролла, где геймерам показывают анонсы того, о чём будет рассказываться. Хотя E3 2021 всё же состоится, некоторые издатели могут попросту не принять участие в выставке, так как из-за условий пандемии не успели подготовить то, что готовы показать геймерам.

В 2020 году точно также была отменена выставка E3 по вине пандемии, но тогда её организаторы даже отказались проводить трансляцию, по которой зачастую большинство геймеров и узнавали все новости об игровых новинках года. Так компании Ubisoft, Electronic Arts неоднократно отказывались от участия в этом мероприятии.

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Виной отмены выставки в "живом формате" пандемия COVID-19.

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Теги

ubisoft electronic arts covid covid19 e3 2021
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