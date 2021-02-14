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Аналитики: CD Projekt Red не взламывали и исходный код в безопасности

Эксперты информационной безопасности уверены, что ситуация вокруг взлома CD Projekt Red - блеф.
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Не так давно CD Projekt Red сообщили о взломе, у них украли корпоративные документы и исходный код от игр The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077 и ещё нескольких небольших проектах. Польская компания признала факт взлома, но уверяет, что данные пользователей надёжно защищены, подобные действия со стороны CD Projekt Red назвали "золотой тактикой"

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Компания отказалась вести переговоры со злоумышленниками и решила разбираться с этой проблемой благодаря помощи правоохранительных органов, после этого исходный код был продан за 7 миллионов долларов.

Аналитик Emsisoft Бретт Кэллоу, который специализируется на информационной безопасности, уверен, что никакого взлома не было: исходный код не продан, а всё это лишь блеф, чтобы понизить репутацию компании из-за их отказа идти на переговоры.

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В пример Бретт привёл группу хакеров, которые также угрожали другой компании, но они все равно отказались платить выкуп, в результате, несмотря на угрозы, данные не были опубликованы.

Вроде бы версия звучит логично, но тогда зачем CD Projekt Red признавались во взломе и даже привлекли к этому делу полицию.

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Теги

cd projekt red cyberpunk 2077 witcher 3 witcher 3: wild hunt
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