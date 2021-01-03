3D принтеры - заводы будущего
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3D принтеры, вышедшие на открытый рынок не так давно, 5 лет назад, имеют большую перспективу, с помощью них создают различные пластиковые изделия, а кто-то на этом не останавливается и использует их в качестве полноценных "мини-заводов" по изготовлению тех или иных объектов. Цена бытовых 3D принтеров составляет около 30-40 тысяч рублей, профессиональные версии могут серьёзно ударить по бюджету, их цена начинается от ста тысяч рублей, приобретают подобную аппаратуру зачастую с коммерческой целью.
Принцип работы обыкновенного 3D принтера не самый сложный: в редакторе создаётся виртуальная модель объекта, передаётся на сам принтер, материал, в основном пластик, становится жидким благодаря экструдеру и образует форму загруженной модели. Всего есть более пяти технологий печати виртуальных моделей, каждая из них имеет свои плюсы и минусы, стоит уделить внимание лишь некоторым:
- Fused Deposition Modeling(FDM) - изготавливает объект послойным нанесением расплавленного гранулированного пластика или пластиковой нити. Из преимуществ можно отметить низкую стоимость материала, быструю скорость печати. Рассчитан на промышленное производство товара, не требующего высокого показателя качества.
- Stereolithography Apparatus(SLA) - использует фотополимеры, которые под действием лазера становятся твёрдыми. Подобная технология задействуется в основном для изготовления деталей автомобилей, протезов зубов.
- SLM - технология создаёт объекты из металлических порошков под сильным излучением лазера, используя математические CAD-модели. Преимущество технологии в том, что она позволяет сконструировать сложные модели, имеющие множество деталей.
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Так Коди Уилсон, живущий на территории Соединённых Штатов Америки, разработал модель пистолета, который можно спокойно приобрести в интернете, он получил название Liberator, скорее всего, из-за своего сходства с FP-45 Liberator - партизанским пистолетом США Второй Мировой Войны. На данный момент "чертежи" общедоступны и купить их может каждый желающий.
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Увиденное на скриншоте выше может не удивить, а вот, скажем, FGC-9, полуавтоматический карабин на пистолетном калибре, который полностью печатается на 3D принтере и может конкурировать с современными металлическими аналогами, уже выглядит более надёжно.
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На этом прогресс не остановился - 3D принтеры научились делать магазины для АК, скобы для их связки, глушители. Есть полноценные "мини-заводы", занимающиеся серийным производством деталей из пластика.
Если Вы думаете, что производство мелких пластиковых деталей - предел 3D принтера, спешу огорчить: в Китае строят дома благодаря этой технологии.
В столице Украины есть компания, занимающаяся постройкой домов на заказ, делается это опять же с помощью 3D принтера. Правда, цена начинается от 30 тысяч евро и заканчивается 60 тысячами за 36 квадратных метров с бытовой техникой и мебелью.
3D принтер нашёл себе применения даже в медицине, так медицинский препарат от эпилепсии Spritam получил разрешение от Американского управления надзора за медикаментами и едой на массовое производство и продажу, его создатели производят Spritam с помощью того самого принтера. В 2018 была попытка пересадить животному напечатанное сердце, операция оказалась успешной, возможно, в будущем доноры будут уже не так нужны.
Стоит только догадываться что нас может ждать в будущем, но 3D принтеры точно не будут забыты и получат более массовое использование, ведь даже сейчас они задевают абсолютно разные сферы и заменяют заводы, обслуживание которых стоит гораздо дороже и больше сказывается на экологии.
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