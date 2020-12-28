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Нынешний 2020 год в плане новостей о S.T.A.L.K.E.R. 2 оказался негуст: мы увидели новый батон, узнали что игра будет разрабатываться на движке Unreal Engine, получили пару рендеров и даже один интересный скриншот в недавнем поздравлении GSC игроков с католическим Рождеством.

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На тематическом рендере можно заметить тот самый хлеб, девушку-сталкера и новые модельки костюмов. Как известно, все модели S.T.A.L.K.E.R. 2 делаются с помощью технологии фотограмметрии, которая обеспечивает реалистичность изображения.

Ещё стало известно, что игра не выйдет на пастгене, поэтому можно уже заранее убедится в том, что её требовательность будет как у Cyberpunk 2077, а может даже и выше, что говорит либо о плохой оптимизации, либо о хорошей графической составляющей.

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Переносов по-прежнему не планируется, выход игры должен быть в новом 2021 году, в чём фанаты серии S.T.A.LK.E.R. уже не уверены, так как информации поступает немного, всё что мы видим от разработчиков - красивые рендеры, да и вакансии на одни из ключевых должностей были открыты совсем недавно.