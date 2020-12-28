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S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК

GSC GameWorld поздравила фанатов с католическим Рождеством и опубликовала новый рендер S.T.A.L.K.E.R. 2.
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Нынешний 2020 год в плане новостей о S.T.A.L.K.E.R. 2 оказался негуст: мы увидели новый батон, узнали что игра будет разрабатываться на движке Unreal Engine, получили пару рендеров и даже один интересный скриншот в недавнем поздравлении GSC игроков с католическим Рождеством.

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На тематическом рендере можно заметить тот самый хлеб, девушку-сталкера и новые модельки костюмов. Как известно, все модели S.T.A.L.K.E.R. 2 делаются с помощью технологии фотограмметрии, которая обеспечивает реалистичность изображения.

Ещё стало известно, что игра не выйдет на пастгене, поэтому можно уже заранее убедится в том, что её требовательность будет как у Cyberpunk 2077, а может даже и выше, что говорит либо о плохой оптимизации, либо о хорошей графической составляющей.

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Переносов по-прежнему не планируется, выход игры должен быть в новом 2021 году, в чём фанаты серии S.T.A.LK.E.R. уже не уверены, так как информации поступает немного, всё что мы видим от разработчиков - красивые рендеры, да и вакансии на одни из ключевых должностей были открыты совсем недавно.

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Сейчас обсуждают

kib@rg
04:06
не для слабых и не для средних ПК ... т.е. опять разрабы а оптимизацию забили?
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
fokuslotus
04:04
концепт прикольный, но этот дизайн угловатый ретро коричневый с золотым просто кровь из глаз.
Oppo разрабатывает новый концептуальный телефон OPPO X Tom Ford
Ержан Петрович
03:57
Бл*ть вот логика, 3060ти мощнее а ей памяти в 2к может не хватать, за то мы впендюрим в 3060 12 гб памяти которая будет слабже. Браво, нельзя было сделать 3060 с 8гб, 3060ти с 10, 3070 с 12гб и тд
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Anastasiya Avdunicheva
03:41
Ну может не сутки, но чуть меньше, глянь на твиче или ютубе, некоторые стримы ведут очень длительное время и так почти каждый день, естественно они нихрена не работаю.
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Alex232
03:36
ну если что - всегда можно пройти на ютубе
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
stockclock
03:36
Ох уж эти проблемы амудешников, то киберпанк патчить, то лаунчер жрёт ресурсы, а ведь могли купить нормальный проц.
Epic Games Launcher повышает температуру процессоров AMD Ryzen почти на 20 градусов даже в простое
stockclock
03:26
Всем насрать на линейку конкурента. Десктоп - это мультимедийная балалайка, и 99% пользователей интересует не количество ядер, а фпс в играх.
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stockclock
03:24
5600 за 20тр? ))) А ты смешной.
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Александр Петросян
02:54
АМД на слайдах существует, а 3090 в реале взять можно вот и вся разница. Если биткоин рухнет как в 2018 то рынок опять завалят картами с майнер ферм.
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CrynooB
02:51
Rx 6800 - 125w - купил за 24.5к грн. Сейчас намного дороже она
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