Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

S.T.A.L.K.E.R. 2 открыла вакансии и ждёт кадрового пополнения

GSC Game World открыли вакансии разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 разных сфер. Компания побывала на Games Gathering, и, возможно, скоро проведёт новый ивент.
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3070 <b>дешевле</b> чем 3060 Ti - это надо видеть
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
Слив последних RTX 2080 Super со скидками
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

GSC Game World посетила онлайн-конференцию Games Gathering, где выступили члены команды и провели несколько лекций по геймдизайну. Украинская компания уже несколько лет является спонсором конференции. К сожалению, конференция проходила именно онлайн, связано это с пандемией коронавируса.

анонсы и реклама
Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
3060 Ti дешево в Compeo.ru
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Также GSC Game World открыли вакансии разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2, их интересуют: Narrative Designer, Marketing Artist, Casting Manager, Business Developer, C++ Developer, UI/IX Developer, VFX Artist, Technical Artist, Web Developer, Project Manager, Motion Designer, Level Designer, Community Manager, C++ UI Programmer, 3D Animator(Rigger)

Интересно, что нарратив-дизайнер, он же сценарист, обязан владеть разговорным английским языком, а вот знать лор игры - лишь рекомендованное и необязательное требование к кандидату. На сайте указано, что у компании есть собственный репетитор английского языка, который может помочь лучше изучить язык.

реклама

Комьюнити-менеджер Fenec ответил в Discord S.T.A.L.K.E.R. на вопрос одного из пользователей и сообщил о том, что, возможно, в скором времени компания проведёт новый ивент. К тому же компания начала выдавать призы с прошлого ивента, где нужно было разгадать шифр.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox gsc game world s.t.a.l.k.e.r. 2 stalker 2 games gathering gsc gameworld
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
12
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
36
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
11
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
17
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
8
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
2

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 43
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 36
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 36
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
3 декабря 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Оперативная память ощутимо влияет на производительность в Cyberpunk 2077 — тест Tom's Hardware
112
Обнаружен простой способ значительно увеличить производительность Cyberpunk 2077 на PlayStation 4
11
Мощный 16-ядерный Ryzen 9 5950X оказался на 10% медленнее 8-ядерного Core i9-11900K в тесте AoS
45
13 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
+
Intel может совершить 50% рост производительности IPC процессоров в 2021 году – AMD не более 19%
45
Правильная настройка Cyberpunk 2077 приводит к росту производительности до 23% на CPU Ryzen – TH
54
NVIDIA сообщила о появлении нового Закона Хуанга, вместо неработающего Закона Мура
132
Microsoft увеличила количество рекламы в Windows 10 – неотключаемые баннеры при перезагрузке ОС
13
Энтузиаст обнаружил ещё одну проблему в Cyberpunk 2077 — есть решение для роста производительности
27
В дефиците NVIDIA Ampere найдены новые виновники
42
Настольный процессор Intel Core i5-11400 продемонстрировал свои возможности в бенчмарке SiSoftware
46
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
134
PlayStation 5 не заняла первое место в рейтинге самых красивых консолей по версии японских СМИ
5
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
15
Samsung Galaxy A12 представлен в России – NFC, 5000 мА*ч и 48-Мп камера по цене от 11 990 рублей
5
Руководство CD Projekt RED провело неприятный разговор с инвесторами по поводу Cyberpunk 2077
15
В сети появилась фотография чипа NVIDIA RTX GA102 в ИК лучах
4
Графический процессор NVIDIA GA102 выжил после встречи с патологоанатомом
+
Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фото с образцом астероида
7
Очередной 6-летний мальчик потратил $16000 в мобильной игре и Apple не собирается их возвращать
26

Популярные статьи

Разгон батареи отопления — как повысить температуру воздуха в квартире
111
Ray Tracing: ищем те самые лучи на примере Киберпанк 2077 - слепое тестирование
102
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
36
Опыт установки необслуживаемой CЖО Corsiar H110 на видеокарту AMD Radeon RX Vega 56
16
Разгоняем G.Skill F4-3000C14-32GTZR или что могут бюджетные Dual Rank на Samsung B-Die
93
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
13
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
12
Рождественская распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за $7,45 и скидки до 62%
Тестирование системы i5-8400 + GTX 1070 в серии игр Far Cry
15
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4

Сейчас обсуждают

Terex VS
05:34
не плачь. нельзя объять необъятное. если не закроют, доделают через 4 месяца. я бы такое сделал за 1, но там другие условия
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Kasyan
05:31
Gamegpu объективно паршивый ресурс, иногда выдают такой эксель, что даже "эксельщик всея Руси" Феникс отдыхает.
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
Евгений Новиков
05:26
Gta 5 2013 vs Cyberpunk 2020
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Kasyan
05:25
Не трать время на этого агропетушка, в прямом смысле этого слова.
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
Kasyan
05:25
На PS5 и Xbox Series X киберпанк идет по обратке, там версии для PS4 Pro и Xbox One X.
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
Terex VS
05:24
в одном автор прав - будет интересно. и главное. перевеса существенного не будет у обоих лузеров. Аппле уже подготовил 8ядерный M2 и 32ядерный инженерник
Intel может совершить 50% рост производительности IPC процессоров в 2021 году – AMD не более 19%
Kasyan
05:21
У 3060 - 12 гб памяти, у 3060 ti - 8 гб! Л-логика!
NVIDIA готовит видеокарты GeForce RTX 3060 с 6 ГБ и 12 ГБ памяти GDDR6
Kasyan
05:21
Игрульки гонять? Сейчас корпоративный сектор - это моноблоки и ноутбуки.
NVIDIA готовит видеокарты GeForce RTX 3060 с 6 ГБ и 12 ГБ памяти GDDR6
stockclock
05:19
Сколько не смотрел сравнения, никакого вау эффекта не заметил. От нулевой разницы до несущественной. Там и так есть отражения, и перестаёшь обращать внимание на их реалистичность уже через несколько ч...
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Александр Туманов
05:06
Ты не прав. Они как раз не жрут.
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем