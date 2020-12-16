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GSC Game World посетила онлайн-конференцию Games Gathering, где выступили члены команды и провели несколько лекций по геймдизайну. Украинская компания уже несколько лет является спонсором конференции. К сожалению, конференция проходила именно онлайн, связано это с пандемией коронавируса.

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Также GSC Game World открыли вакансии разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2, их интересуют: Narrative Designer, Marketing Artist, Casting Manager, Business Developer, C++ Developer, UI/IX Developer, VFX Artist, Technical Artist, Web Developer, Project Manager, Motion Designer, Level Designer, Community Manager, C++ UI Programmer, 3D Animator(Rigger)

Интересно, что нарратив-дизайнер, он же сценарист, обязан владеть разговорным английским языком, а вот знать лор игры - лишь рекомендованное и необязательное требование к кандидату. На сайте указано, что у компании есть собственный репетитор английского языка, который может помочь лучше изучить язык.

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Комьюнити-менеджер Fenec ответил в Discord S.T.A.L.K.E.R. на вопрос одного из пользователей и сообщил о том, что, возможно, в скором времени компания проведёт новый ивент. К тому же компания начала выдавать призы с прошлого ивента, где нужно было разгадать шифр.