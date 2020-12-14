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Руководство польской компании CD Projekt Red при выпуске Cyberpunk 2077 ожидало получить оценку игры свыше 90 баллов на Metacritic, в ином случае сотрудники должны быть лишены премий и бонусных выплат. Однако, начальство взвесило своё решение и отменило это требование: сотрудники получат премиальные выплаты вне зависимости от оценки на Metacritic.

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Адам Бадовски держит в руках ведьмачий меч, подаренный за 15 лет "верной службы" CD Projekt Red.

Адам Бадовски, являющийся креативным директором Cyberpunk 2077, в своём обращении сделал заявление перед всеми сотрудниками, принимающими участие в разработке игры, что руководство недооценило их вклад в создание Cyberpunk 2077, тем не менее они смогли сделать всё, что было в их силах, для выхода такого амбициозного проекта.

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На протяжении всей разработки каждый месяц причастным выдавались токены, которые должны были сгореть в случае низкой оценки Cyberpunk 2077. Компания разделит 10% своей годовой прибыли между обладателями токенов.

Стоит учесть, что руководство ввело шестидневный рабочий день для разработчиков Cyberpunk 2077, они рассчитывали выпустить идеальную игру без багов, но, к сожалению, всё пошло немного не так, как планировалось.