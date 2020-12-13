В этой статье я бы хотел рассказать причины, по которым такие крупные производители видеокарт, как NVIDIA и AMD, не могут продавать их самостоятельно без помощи AIB партнёров. Но для начала разберём два понятия:

Референская видеокарта, она же "эталонная" - видеокарта, произведённая на заводе NVIDIA/AMD, соответствующая определённым параметрам, установленными компанией. Такие видеокарты имеют обыкновенный дизайн, то есть тот, который мы видим на обложках разных статьей до полноценного их релиза от таких брендов как MSI, ASUS, Inno3D и так далее.

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AIB партнёры - партнёры компаний AMD и NVIDIA, закупающие у них чипы, на основе которых и создаётся видеокарта. Каждый бренд внедряет собственный дизайн, систему охлаждения, меняет диапазоны частот. Отсюда же и названия Gaming X, Ventus OC, IChill, где увеличены частоты. По факту, Вам пытаются продать на 100-300$ дороже видеокарту уже с приставкой Gaming X, где лишь разогнали частоты, поменяли систему охлаждения, количество вентилятор и сам дизайн, прибавив к нему радужной RGB подсветки, которая автоматически усиливает быстродействие чипа в 10-20 раз.

Список AIB партнёров:

MSI;

ASUS;

Inno3D;

Gigabyte;

Palit;

Zotac;

Sapphire;

И так далее.

Плохо ли это?

Конечно же нет, особенно если у Вас отсутствует желание разгонять видеокарту, аннулировав этим самым свою гарантию на товар. Правда, стоит понимать, что иногда цены за видеокарту с "геймерской приставкой" могут быть завышенные, а иногда за дополнительные 50$ Вы получите красивый дизайн с неплохой подсветкой и увеличенной частотой.

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Хорошо ли это?

От части. Референсные видеокарты будут понадёжнее тех, которые выпускают AIB-партнёры, к тому же прибавляется огромный ценник, который выставляют компании. Но есть и плюсы в виде заводского разгона, которого зачастую у NVIDIA и AMD будет недостаточно, к тому же система охлаждения не предназначена для геймеров, поэтому Ваш ПК с такой видеокартой будет имитировать звуки производственного цеха пекарни.

Референсное-турбинное охлаждение (эффективно лишь для Mini ATX)

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Open Air охлаждение (подходит для более объёмных корпусов) Почему NVIDIA и AMD не могут делать всё это сами?

Ответ максимально прост: зачем? Зачем тратить лишние ресурсы на отдельные заводы, где будут разгонять, менять охлаждение, работать над дизайном видеокарты, если можно попросту продать её компании, которая сделает всё самостоятельно. Только вдумайтесь: на границе с Гонкогом и Китаем у MSI есть собственный завод общей площадью 200 000 квадратных метров, где несколько корпусов и десятки сборочных линий, благодаря которым компания может выпускать в месяц более полтора миллиона материнских плат и миллиона видеокарт. А теперь вспомним о ещё десятках компаний, объединим их заводы воедино и представим картину, при которой NVIDIA/AMD придётся насытить десятки миллионов геймеров в год новенькими видеокартами.

Как это отражается на цене?

Очень сильно. На примере возьмём рекомендованную от NVIDIA цену на RTX 3070 - 499$, после зайдём на сайт российского дистрибьютора и увидим, что вариант от AIB-партнёра стоит от 849$. Если же Вы живёте не в России, а в других странах СНГ, то ждите ценник выше. Так в Украине RTX 3070 обойдётся Вам в 999$, а на момент выхода видеокарты он был ещё больше.

Конечно, мы платим эти деньги не просто так: нам дают красивый дизайн, открытую систему охлаждения, неплохой заводской разгон. Но где-то душа подсказывает, что в этом всём скрывается приличная наценка, иначе компании этим не занимались бы.

Можно ли купить референсную видеокарту?

Да, но, как мне кажется, задача это не самая простая. Я лично не нашёл сайтов в моей стране, где можно приобрести видеокарту прямо с завода NVIDIA или AMD. Хотя, если Вам нужна видеокарта для рендера по типу RTX 4000 или RTX 5000, то Вы даже не найдёте других вариантов кроме референсной, до этих рендерных видеокарт руки AIB-партнёров пока не добрались. Возможно, не такой уж и прибыльный бизнес, особенно если учесть что цена на такие видеокарты от 3000$, а если ещё добавить красивого дизайна и систему охлаждения, да частоты повыше, то плюс 500-1000$ к цене обеспечено.

Вывод

Как видеокарты выпускались AIB-партнёрами, так и будут. А иначе дефицит может лишь усилиться в несколько десятков раз, ведь NVIDIA и AMD никак не удовлетворят десятки миллионов геймеров по всему миру. К тому же, играть на референсных видеокартах будет не так удобно как на тех, которые производят AIB-партнёры.