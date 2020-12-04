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Китайская компания Xioami, известная своими бюджетными телефонами, выпустит продолжение серии Black Shark и задействует в новом смартфоне чипсет Snapdragon 888.

Xioami Black Shark - линейка геймерских смартфонов, оснащённая собственным ПО для запуска игр, оптимизирующая игру и улучшающая графику. Смартфон Black Shark при относительно небольшой стоимости, как для флагмана, с помощью своего мощного "железа" обходит по мощности все новые флагманские смартфоны.

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Новый Black Shark может выйти на рынок под названием "Emperor" или "Black Shark 4", он будет поддерживать технологию быстрой зарядки 120ВТ и по мощности запросто обойдёт IPhone 12 Pro. Анонс телефона может пройти совсем скоро.

Вышедший в марте флагманский смартфон от Xioami Black Shark 3 Pro со стоимостью около 700$ имеет 8GB ОЗУ, 256GB флэш-памяти, процессор Snapdragon 865, ёмкость батареи 5000 мАч, разрешение Quad HD (3120x1440)



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Также на телефоны Black Shark может быть установлен геймпад с 14 кнопками, который значительно упростит игровое управление в шутерах. Учитывая, что настроить вывод изображения на телевизор в 2020 - не проблема, телефон в руках своего владельца может стать небольшой портативной консолью.