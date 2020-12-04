Xiaomi выпустит возможно самый мощный телефон на новом чипсете Snapdragon 888
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Китайская компания Xioami, известная своими бюджетными телефонами, выпустит продолжение серии Black Shark и задействует в новом смартфоне чипсет Snapdragon 888.
Xioami Black Shark - линейка геймерских смартфонов, оснащённая собственным ПО для запуска игр, оптимизирующая игру и улучшающая графику. Смартфон Black Shark при относительно небольшой стоимости, как для флагмана, с помощью своего мощного "железа" обходит по мощности все новые флагманские смартфоны.
Новый Black Shark может выйти на рынок под названием "Emperor" или "Black Shark 4", он будет поддерживать технологию быстрой зарядки 120ВТ и по мощности запросто обойдёт IPhone 12 Pro. Анонс телефона может пройти совсем скоро.
Вышедший в марте флагманский смартфон от Xioami Black Shark 3 Pro со стоимостью около 700$ имеет 8GB ОЗУ, 256GB флэш-памяти, процессор Snapdragon 865, ёмкость батареи 5000 мАч, разрешение Quad HD (3120x1440)
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Также на телефоны Black Shark может быть установлен геймпад с 14 кнопками, который значительно упростит игровое управление в шутерах. Учитывая, что настроить вывод изображения на телевизор в 2020 - не проблема, телефон в руках своего владельца может стать небольшой портативной консолью.
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