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Новая RTX 3060 Ti - это бюджетный вариант видеокарты с поддержкой трассировки лучей. Как стало известно ещё месяц назад, такое "бюджетное решение" имеет рекомендованную стоимость 399$, однако, в странах СНГ стоит ожидать более высокую цену в связи с наценкой партнёров NVIDIA и дополнительными затратами, связанными с дистрибуцией.

Сама видеокарта создана на архитектуре Ampere, чем-то напоминает старшую RTX 3070, но по мощности лишь немного опережает RTX 2080 Super. Видеокарта поддерживает DLSS в 25 играх, технология выдаёт более чёткую картину, при этом не снижает, а наоборот - повышает частоту кадров.

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Один из AIB партнёров NVIDIA - Palit, опубликовал на своём официальном канале демонстрацию новой RTX 3060 Ti, стоимость которой будет минимум 400$ в США, в России 40.000 рублей, а в Украине 15.000 гривен. Также компания планирует выпуск GamingPro версии видеокарты, которая будет оснащена тремя вентиляторами и двумя разъёмами дополнительного питания 8-pin.

Официальной релиз видеокарты произойдёт 2 декабря, тогда она поступит в продажу в интернет-магазинах и можно будет наблюдать уже точную стоимость видеокарты. Ожидается дефицит видеокарты на старте продаж из-за её относительной дешевизны на фоне других видеокарт RTX 3000.