NVIDIA установила рекорд в квартальной выручке
Компания, производящая видеокарты, сообщила о рекордной выручке в 4,726 миллиардов долларов, для NVIDIA это новый рекорд. По сравнению с прошлым кварталом компания увеличила свою прибыль на 22%, а за год на целых 55%.
|(В миллионах долларов)
|Q3 FY21
|Q2 FY21
|Q3 FY20
|Q/Q
|
Y/Y
|Доход
|4,276$
|3,866$
|3.014$
|Рост на 22%
|Рост на 57%
|Валовая прибыль
|62,6%
|58,8%
|63,6%
|Рост 380 bps
|Рост 100 bps
|Операционные расходы
|1,562$
|1,624$
|989$
|Снижение 4%
|Рост на 58%
|Операционная прибыль
|1,398$
|651$
|927$
|Рост на 115%
|Рост на 51%
|Чистая прибыль
|1,336$
|622$
|899$
|Рост на 115%
|Рост на 49%
|Разводнённая прибыль на акцию
|2,12$
|0,99$
|1,45$
|Рост на 114%
|Рост на 46%
Росту выручки поспособствовал выход новой Nintendo Switch, которая базируется на SoC NVIDIA Tegra и успешном, по мнению Дженсена Хуанга, запуске новых видеокарт RTX. Компания заявила, что именно она сделала трассировку - нормой во всех играх.
NVIDIA опубликовала более подробную таблицу по доходам в определённых сегментах. Также американская компания планирует приобретение ARM - создателя популярной архитектуры, на которой делают процессоры. Сумма сделки составит около 32,2 миллиардов долларов.
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Прогнозы на четвёртый квартал также положительны для NVIDIA.
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