Компания, производящая видеокарты, сообщила о рекордной выручке в 4,726 миллиардов долларов, для NVIDIA это новый рекорд. По сравнению с прошлым кварталом компания увеличила свою прибыль на 22%, а за год на целых 55%.

(В миллионах долларов) Q3 FY21 Q2 FY21 Q3 FY20 Q/Q Y/Y Доход

4,276$ 3,866$ 3.014$ Рост на 22% Рост на 57% Валовая прибыль 62,6% 58,8% 63,6% Рост 380 bps Рост 100 bps Операционные расходы 1,562$ 1,624$ 989$ Снижение 4% Рост на 58% Операционная прибыль 1,398$ 651$ 927$ Рост на 115% Рост на 51% Чистая прибыль 1,336$ 622$ 899$ Рост на 115% Рост на 49% Разводнённая прибыль на акцию 2,12$ 0,99$ 1,45$ Рост на 114% Рост на 46%

Росту выручки поспособствовал выход новой Nintendo Switch, которая базируется на SoC NVIDIA Tegra и успешном, по мнению Дженсена Хуанга, запуске новых видеокарт RTX. Компания заявила, что именно она сделала трассировку - нормой во всех играх.

NVIDIA опубликовала более подробную таблицу по доходам в определённых сегментах. Также американская компания планирует приобретение ARM - создателя популярной архитектуры, на которой делают процессоры. Сумма сделки составит около 32,2 миллиардов долларов.

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Прогнозы на четвёртый квартал также положительны для NVIDIA.