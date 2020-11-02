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COVID-19 Sounds определит заболевание коронавирусом по звуку кашля

Учёные из Массачусетский технологический института изобрели способ определения COVID-19, протекающего в бессимптомной форме.
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Учёные из Массачусетского Технологического Института изобрели способ определения COVID-19, протекающего в бессимптомной форме. Делает это нейросеть, которая опознаёт вирус по звуку кашля. После проведения успешного тестирования ИИ, учёные начали планировать проект по первичному диагностированию с использованием своей разработки.

Нейросеть анализирует кашель человека, учитывая такие особенности как: возраст, пол, национальность, эмоциональное состояние, в конце отвечая на вопрос болен ли человек.

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Институт запустил тестирование нейросети, для этого людям предложили присылать образцы своего кашля. Всего было собрано 200 тысяч голосовых сообщений с кашлем от 70 тысяч человек. У 2500 добровольцев наблюдался подтверждённый коронавирус. Нейросеть смогла определить больных на COVID-19 по таким параметрам: сила голосовых связок, изменения в работе лёгких, мышечная деградация. Учёные пришли к выводу, что вирус влияет на голосовые связки, даже если болезнь протекает в бессимптомной форме. Результаты тестирования нейросети оказалась точны на 98.5%

Уже имеется браузерное приложение, основанное на алгоритме учёных. Название приложения - COVID-19 Sounds, доступно оно для браузеров Mozilla Firefox и Google Chrome. Для телефонов также есть аналогичное приложение как на Android, так и на IOS. Учтите, что приложение не даёт какой-либо специализированной медицинской помощи или консультации, его цель собрать информацию для усовершенствования алгоритма. В планах учёных сделать ещё один алгоритм, обнаруживающий другие респираторные заболевания.

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