Кредит получит будущий оператор дата-центра Nexus Data Centers

Группа банков во главе с Morgan Stanley ведёт переговоры о предоставлении кредита в размере около 15 миллиардов долларов компании Nexus Data Centers на строительство крупного кампуса дата-центров в Техасе, который будет использоваться для работы моделей искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники, проект получит финансовую поддержку со стороны Google, которая готова предоставить гарантии по обязательствам Anthropic по аренде мощностей и поставит специализированные ИИ-чипы собственной разработки. Источник изображения: Reuters

URL изображенияДата-центр в городе Хаббард будет оснащён собственной электростанцией на природном газе мощностью около 1,6 ГВт, что позволит избежать ограничений, связанных с подключением к общей энергосети.

Проект отражает растущую тенденцию, при которой разработчики искусственного интеллекта стремятся получить прямой контроль над вычислительной инфраструктурой вместо аренды мощностей у облачных провайдеров. Для Google поддержка сделки позволит укрепить сотрудничество с Anthropic, в которую компания уже инвестировала миллиарды долларов, а также обеспечить долгосрочный спрос на собственные ускорители вычислений.

Подобная схема финансирования становится всё более популярной на фоне стремительного роста затрат на развитие ИИ-инфраструктуры и высокой потребности отрасли в вычислительных ресурсах.