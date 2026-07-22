Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США стремятся ускорить вывод на рынок воздушных такси и сверхзвуковых самолётов
Регулятор планирует обеспечивать гибкую сертификацию для ускорения коммерческих запусков
реклама

Власти США намерены ускорить вывод на рынок воздушных такси, сверхзвуковых пассажирских самолётов и других перспективных авиационных технологий. Об этом заявил заместитель главы Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Крис Рошло на авиасалоне в британском Фарнборо.

По его словам, задача регулятора заключается в том, чтобы создать гибкую систему сертификации, которая позволит быстрее внедрять инновации без ущерба для безопасности полётов.Источник изображения: Reuters
URL изображенияОдним из ключевых направлений станет развитие электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), более известных как воздушные такси. FAA уже запустило пилотную программу с участием восьми компаний в 26 штатах США. В рамках проекта регулятор собирает данные о полётах, чтобы ускорить сертификацию новых аппаратов и их интеграцию в национальное воздушное пространство.

Параллельно США готовятся вернуть сверхзвуковые пассажирские перелеты. В июне FAA представило первый этап реформы правил, которые сейчас запрещают полеты быстрее скорости звука над сушей. До середины 2027 года ведомство планирует утвердить новые стандарты по уровню шума и эксплуатационным требованиям. Это может открыть путь к возвращению коммерческих сверхзвуковых рейсов впервые после вывода из эксплуатации легендарного Concorde в 2003 году.

реклама

В FAA считают, что модернизация нормативной базы позволит США сохранить лидерство в авиационной отрасли и быстрее вывести на рынок технологии нового поколения.

#сша #faa #сверхзвуковая авиация #воздушные такси
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Моддеры разблокировали доступ к показателям температуры каждого модуля GDDR7 на GeForce RTX 50
Полноценный трейлер «Мстители: Доктор Дум» показывает возвращение целого ряда супергероев
DLSS 5 предложит три генеративных модели нейронного рендеринга и управление каждым объектом сцены
Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
Счастливчик купил ПК на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 вдвое дешевле его текущей цены
Геймер создал видеокарту RTX 4060 с полностью пассивным охлаждением
В Госдуме предложили приостановить действие утильсбора на автомобили
Победители ЧМ-2026 появились на футбольном поле с роботом-телефоном Honor
Японский самолёт-утконос EC‑2 с необычной внешностью проходит лётные испытания в Японии
Boeing просит власти США вмешаться в ситуацию с рекордным кредитом ЕС, выданным компании Airbus
Geely представила электромобиль Galaxy TT с силовой установкой весом 75 кг и эффективностью 93,8%
Ростех опубликовал фото так и не попавших на конвейер автомобилей АвтоВАЗа
Торговые центры в России за семь лет растеряли свыше четверти посетителей
Российский ПД-14 уступает CFM LEAP-1A в тяге, но выигрывает в ремонтопригодности и независимости
Китайская AGIBOT представила нового человекоподобного робота A3 Ultra с 51 степенью свободы
«Бюро 1440» вывело на орбиту второй «пакет» спутников связи
В подмосковном Жуковском энтузиасты своими силами возвращают к жизни пассажирский лайнер Ту-144
Новый метод позволил обычному компьютеру выполнить расчеты уровня квантовых вычислений
Покупатель получил пять Core i5-14400 вместо заказанного одного и отправил лишние CPU обратно
АвтоВАЗ начал выпуск обновлённой Lada Niva Legend c 350 конструктивных изменений

Популярные статьи

Обзор фильма «Супергёрл» — ох уж эти современные супергерои
Топ-5 советских фильмов, ставших культовыми за рубежом
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2
9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V
Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года
Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК
Ninebot KickScooter E3 – городской самокат с интересными «фишками»
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter