Регулятор планирует обеспечивать гибкую сертификацию для ускорения коммерческих запусков

Власти США намерены ускорить вывод на рынок воздушных такси, сверхзвуковых пассажирских самолётов и других перспективных авиационных технологий. Об этом заявил заместитель главы Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Крис Рошло на авиасалоне в британском Фарнборо.

По его словам, задача регулятора заключается в том, чтобы создать гибкую систему сертификации, которая позволит быстрее внедрять инновации без ущерба для безопасности полётов. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОдним из ключевых направлений станет развитие электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), более известных как воздушные такси. FAA уже запустило пилотную программу с участием восьми компаний в 26 штатах США. В рамках проекта регулятор собирает данные о полётах, чтобы ускорить сертификацию новых аппаратов и их интеграцию в национальное воздушное пространство.

Параллельно США готовятся вернуть сверхзвуковые пассажирские перелеты. В июне FAA представило первый этап реформы правил, которые сейчас запрещают полеты быстрее скорости звука над сушей. До середины 2027 года ведомство планирует утвердить новые стандарты по уровню шума и эксплуатационным требованиям. Это может открыть путь к возвращению коммерческих сверхзвуковых рейсов впервые после вывода из эксплуатации легендарного Concorde в 2003 году.

реклама

В FAA считают, что модернизация нормативной базы позволит США сохранить лидерство в авиационной отрасли и быстрее вывести на рынок технологии нового поколения.