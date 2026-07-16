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Nacvark
В Китае массово переходят на электрические такси в условиях нефтяного кризиса
Электрические такси помогают Китаю снизить зависимость от нефти
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В Китае всё активнее используют электрические такси и сервисы заказа поездок как инструмент защиты экономики от скачков мировых цен на нефть. На фоне роста стоимости нефти из-за напряжённости в Ормузском проливе жители страны всё чаще отказываются от поездок на личных автомобилях в пользу такси, поскольку стоимость поездок продолжает снижаться.

По данным китайских властей, с марта по май количество поездок на такси выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а только в мае было совершено рекордные 3 миллиардов поездок.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПарадокс объясняется быстрым распространением электромобилей. Несмотря на подорожание бензина, тарифы на поездки снижаются благодаря большому количеству новых водителей и низкой стоимости эксплуатации электрических автомобилей. Усиление конкуренции между перевозчиками делает поездки доступнее, что стимулирует спрос со стороны пассажиров, стремящихся сократить расходы на транспорт.

Сегодня около половины из 1,3 миллиона китайских такси уже работают на электротяге, а в крупнейших городах этот показатель приближается к 100%. Крупнейшая в этой сфере компания Didi сообщила, что её парк насчитывает около 8 млн гибридных и электрических автомобилей, причем на электромобили приходится 75% общего пробега такопарка. Благодаря этому потребление бензина в стране за год сократилось на 10%, а дизельного топлива – на 14%, несмотря на общий рост автомобильных перевозок.

#китай #нефть #электротакси
Источник: reuters.com
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