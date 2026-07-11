Обусловлено это важностью этих компаний для финансового сектора страны

Власти Великобритании объявили о введении прямого государственного надзора за крупнейшими мировыми поставщиками облачных услуг – Microsoft, Google, Amazon и Oracle. Компании получили статус «критически важных сторонних поставщиков» для финансового сектора страны, поскольку именно на их облачной инфраструктуре работают банки, страховые компании и другие финансовые организации. Источник изображения: Reuters

URL изображенияНовые правила вступят в силу 13 июля и направлены на снижение рисков, связанных с возможными кибератаками, техническими сбоями и масштабными отказами облачных сервисов. В британском правительстве отмечают, что зависимость финансовой отрасли от облачных технологий продолжает быстро расти, а сбой у одного из упомянутых поставщиков облачных услуг способен одновременно нарушить работу множества банков и платёжных сервисов, затронув миллионы клиентов.

Согласно новым требованиям, подразделения Microsoft, Google Cloud, Amazon Web Services и Oracle, работающие в Европе, будут контролироваться Банком Англии, Регуляторы получат право проводить проверки устойчивости инфраструктуры, требовать регулярные отчёты о мерах кибербезопасности, организовывать стресс-тесты и обязывать компании оперативно сообщать обо всех серьёзных технических инцидентах. При этом ответственность за управление рисками использования сторонних сервисов по-прежнему останется на самих финансовых организациях.

В самих компаниях не выражают протест действиям Лондона. В частности, Google наоборот поддержала решение, ведь фактически оно не подразумевает каких-либо ограничительных мер.