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Nacvark
В США возник дефицит энергетического оборудования из-за активного строительства дата-центров
Энергетические компании заранее резервируют оборудование из-за активного расширения электросетей
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Стремительный рост числа центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) привёл к дефициту ключевого энергетического оборудования в США. Энергетические компании и строители вынуждены заранее резервировать поставки силовых трансформаторов и другого оборудования для электросетей, поскольку сроки их изготовления достигли рекордных значений.Источник изображения: Reuters
URL изображенияБуквально несколько лет назад ожидание крупных трансформаторов занимало около года, но теперь поставка отдельных моделей может растянуться более чем на три года. На фоне ограниченного предложения производители также продолжают повышать цены на оборудование.

Основной причиной перегрузки цепочек поставок стал стремительный рост энергопотребления дата-центров, обслуживающих ИИ. По прогнозам отраслевых аналитиков, к 2030 году их совокупная потребляемая мощность в США может достичь 110 ГВт, что превратит ИИ-инфраструктуру в одного из крупнейших потребителей электроэнергии в стране. Для предотвращения связанных с этим проблем компаниям приходится заключать долгосрочные контракты с поставщиками, вносить предоплату за будущие поставки, расширять цепочку поставок и даже импортировать зарубежное оборудование.

Сложившаяся ситуация уже оказывает влияние на развитие энергетической инфраструктуры США, причём решить проблему не удастся, пока энергетические компании будут продолжать бороться за ограниченные объёмы поставок трансформаторов и другого оборудования.

#сша #дата-центр
Источник: reuters.com
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