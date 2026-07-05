Европейские страны не приспособлены к жарким месяцам, которые влияют не только на людей, но и на промышленность

Европейский союз, который считается одним из мировых лидеров в борьбе с изменением климата, оказался недостаточно подготовлен к последствиям глобального потепления. Рекордная жара в июне 2026 года, когда температура в ряде регионов превысила 40°C, привела к перебоям в энергоснабжении, отмене поездов, ограничениям на работу под открытым небом и проблемам со здоровьем среди населения. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Испании и Франции. Источник изображения: Reuters

URL изображенияНесмотря на курс Европы на достижение углеродной нейтральности к 2050 году, расходы на адаптацию к изменению климата значительно уступают финансированию мер по сокращению выбросов. По официальным данным, в период с 2021 по 2025 год 72% климатических расходов общего бюджета сообщества были направлены на снижение выбросов парниковых газов, тогда как лишь 18% потратили на адаптацию к уже происходящим климатическим изменениям, а ещё 9% одновременно затрагивали оба направления.

Экономические последствия жары становятся все более ощутимыми. По оценке банка ING, экстремальные погодные явления сократили объём экономики Европы примерно на 0,3% ВВП в 2025 году. В Германии один день с температурой выше 30°C обходится экономике примерно в 430 миллионов евро из-за снижения производительности труда. При этом кондиционирование установлено лишь примерно в половине немецких офисов, тогда как в странах Южной Европы этот показатель достигает 90–95%.

В этом году ситуация не изменилась: многие предприятия начали простаивать из-за жары, которая влияет на эффективность рабочей силы и все производственные процессы. Исходя из прошлых оценок, можно оценить, что июньская жара обошлась Европы в миллиарды евро.