Их будут использовать для предоставления облачных вычислительных мощностей другим компаниям

Компания Firmus Technologies заключила соглашение с NVIDIA, которое позволит расширить доступ к вычислительным мощностям для разработчиков искусственного интеллекта (ИИ). В рамках партнёрства Firmus будет закупать оборудование NVIDIA и предоставлять облачные вычислительные сервисы компаниям, которым сложно самостоятельно инвестировать в дорогостоящую ИИ-инфраструктуру. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо словам представителей Firmus, такой подход должен снизить барьер входа для ИИ-стартапов и ускорить развитие новых проектов в этой сфере.Соглашение предусматривает поставку около 170 тысяч ИИ-ускорителей NVIDIA в период с первого квартала 2027 года до начала 2028 года. Основной вычислительный кластер будет размещен в дата-центре на индонезийском острове Батам, который станет одним из крупнейших центров обработки данных для ИИ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При этом NVIDIA получит не только доход от продажи оборудования, но и долю выручки облачного бизнеса партнера. Firmus рассчитывает, что благодаря уже заключенным предварительным контрактам проект сможет принести до 30 миллиардов долларов выручки в течение первых шести лет работы. Компания также упомянуло, что NVIDIA входит в число её инвесторов.

По мере увеличения спроса на высокопроизводительные ИИ-ускорители всё больше компаний переходят к модели облачного предоставления вычислительных ресурсов, позволяющей разработчикам использовать современные ИИ-системы без необходимости создавать собственные дорогостоящие центры обработки данных..