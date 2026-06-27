Налог затрагивает все страны, но американские компании ощутят последствия больше всех

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) заявил, что Вашингтон введет 100-процентные импортные пошлины против любой страны, которая решит ввести налог на цифровые услуги (Digital Services Tax, DST) для американских технологических компаний. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в социальной сети, подчеркнув, что новые тарифы будут распространяться на все товары, поставляемые такой страной в США. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо словам Трампа, несколько европейских государств находятся на завершающей стадии обсуждения введения цифрового налога, который затронет крупнейшие американские IT-корпорации. Он предупредил, что любые подобные меры приведут к пошлинам и будут иметь приоритет над любыми действующими или будущими торговыми соглашениями между США и соответствующей страной.

Одним из последовательных сторонников такого налога остается Франция, где с 2019 года действует 3-процентный сбор с доходов крупных цифровых компаний. Париж отказывается отменять этот налог даже вопреки давлению США. В Европейском союзе не считают налог дискриминационным, потому что он применяется против технологических компаний со всего мира. Последнее как раз таки и беспокоит США, ведь налог в первую очередь затронет крупнейшие американские компании.