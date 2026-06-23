По крайней мере, такую оценку приводят официальные лица США

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) распорядился ускорить создание мощного квантового компьютера для научных исследований, активизировав усилия в гонке с Китаем за технологию, которая, как ожидается, может перевернуть науку и кибербезопасность. По оценке директора Управления по научно-технической политике Белого дома Майкла Крациоса, США могут создать квантовый компьютер уже к 2028 году. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ своём указе Трампа также призывает к защите правительственных компьютеров от кибератак с использованием квантовых компьютеров путём установления цели по переходу ключевых правительственных вычислительных систем на постквантовую криптографию к 2030 или 2031 году.

Как известно, квантовые компьютеры используют законы квантовой физики для обработки информации таким способом, который позволяет гораздо быстрее решать узкоспециализированные сложные задачи по сравнению с суперкомпьютерами. Предполагается, что мощные квантовые компьютеры могли бы расшифровать шифрование, защищающее компьютеры от взлома, что может выходить за пределы кибербезопасности.

В прошлом месяце Министерство торговли США потратило 2 миллиарда долларов на приобретение доли в 9 компаниях, занимающихся квантовыми вычислениями. Американские власти хотят поддержать соответствующие компании, а заодно обеспечить себе влияние на их деятельность.