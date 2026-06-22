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Nacvark
В Бразилии расследуют кибератаку на систему экстренных оповещений
Граждане страны из нескольких штатов получили ложное экстренное предупреждение, где было всего лишь одно слово
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Власти Бразилии расследуют предполагаемую кибератаку, из-за которой пользователи мобильных телефонов в нескольких штатах получили экстренное оповещение, составленное хакерами. Инцидент произошёл рано утром в субботу и затронул национальную систему уведомлений граждан, предназначенную для предупреждений о чрезвычайных ситуациях.Источник изображения: ChatGPTПо данным Национального секретариата защиты и гражданской обороны, сообщение было отправлено удалённо без разрешения уполномоченных органов. В тексте уведомления содержалось слово «мизантропия», означающее ненависть к человечеству. После обнаружения сбоя систему временно вывели из работы примерно в 01:30 по местному времени, чтобы предотвратить дальнейшую рассылку и проверить масштаб возможного вмешательства.

Следователям предстоит установить, кто получил доступ к системе, каким способом было отправлено сообщение и были ли скомпрометированы другие элементы инфраструктуры. Пока власти не сообщали о реальных чрезвычайных ситуациях, связанных с разосланным предупреждением.

Системы национального предупреждения используются властями для срочных сообщений о наводнениях, штормах, пожарах и других угрозах, поэтому их надёжность напрямую влияет на доверие граждан к властям. Даже единичная ложная тревога может вызвать панику, снизить внимание к будущим уведомлениям и потребовать пересмотра протоколов кибербезопасности. Бразильские власти заявили, что система будет восстановлена после проверки и устранения рисков.

#бразилия
Источник: reuters.com
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