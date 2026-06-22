Местные власти рассчитывают, что гвинейские компании станут перерабатывать золото вместо западных

Президент Гвинеи Мамади Думбуя объявил о запрете на экспорт необработанного золота, усилив курс на стимулирование переработку полезных ископаемых внутри страны. Решение стало частью более широкой стратегии правительства, которое стремится получать больше доходов от добычи сырья и создавать добавленную стоимость на национальной территории. Источник изображения: ChatGPT О новом подходе Думбуя заявил на встрече с представителями промышленных, полупромышленных и кустарных золотодобывающих компаний, а также торговых домов. По замыслу властей, золото должно проходить очистку и переработку в Гвинее, а не вывозиться за рубеж в сыром виде. Это должно укрепить контроль над потоками драгоценного металла и увеличить налоговые поступления.

Центральную роль в новой политике может сыграть аффинажный завод Nimba Gold Refinery в районе Гбессия в Конакри. Предприятие заявляет мощность до 2 тонн золота в сутки с возможностью расширения до 4 тонн при непрерывной работе. Власти рассчитывают, что такая инфраструктура позволит стране занять более заметное место на рынке переработки драгоценных металлов в Западной Африке, а не просто продавать добываемое сырьё.

Ранее в Гвинеи уже усилили давление на горнодобывающие компании в бокситовом секторе, требуя локальной переработки и инвестиций в промышленность. Однако успех таких инициатив по-прежнему завязан на возможностях местной переработки.