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Nacvark
Власти Гвинеи запрещают экспорт необработанного золота для запуска собственной переработки
Местные власти рассчитывают, что гвинейские компании станут перерабатывать золото вместо западных
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Президент Гвинеи Мамади Думбуя объявил о запрете на экспорт необработанного золота, усилив курс на стимулирование переработку полезных ископаемых внутри страны. Решение стало частью более широкой стратегии правительства, которое стремится получать больше доходов от добычи сырья и создавать добавленную стоимость на национальной территории.Источник изображения: ChatGPT О новом подходе Думбуя заявил на встрече с представителями промышленных, полупромышленных и кустарных золотодобывающих компаний, а также торговых домов. По замыслу властей, золото должно проходить очистку и переработку в Гвинее, а не вывозиться за рубеж в сыром виде. Это должно укрепить контроль над потоками драгоценного металла и увеличить налоговые поступления.

Центральную роль в новой политике может сыграть аффинажный завод Nimba Gold Refinery в районе Гбессия в Конакри. Предприятие заявляет мощность до 2 тонн золота в сутки с возможностью расширения до 4 тонн при непрерывной работе. Власти рассчитывают, что такая инфраструктура позволит стране занять более заметное место на рынке переработки драгоценных металлов в Западной Африке, а не просто продавать добываемое сырьё.

Ранее в Гвинеи уже усилили давление на горнодобывающие компании в бокситовом секторе, требуя локальной переработки и инвестиций в промышленность. Однако успех таких инициатив по-прежнему завязан на возможностях местной переработки.

#золото
Источник: bloomberg.com
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