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Nacvark
В ЕС отказались требовать от разработчиков видеоигр поддержку их продуктов после релиза
В Брюсселе подчеркнули, что не имеют требовать поддержку видеоигр обновлениями, но будут стараться сотрудничать с разработчиками на этот счёт
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В Европейской комиссии заявили, что не могут требовать от разработчиков видеоигр обеспечивать поддержку их продуктов после релиза. При этом европейский регулятор подчеркнул, что будет стараться работать с разработчиками, чтобы они продолжали поддерживать игры даже после их снятия с продажи.

Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ марте некоммерческая организация UFC-Que Choisir подала в суд на Ubisoft после того, как студия отключила серверы онлайн-игры The Crew. Это привело к тому, что игра частично стала неиграбельной. Хотя видеоигра имела ограниченную фанатскую базу, игроки всё-таки возмутились ситуацией. В ответ Ubisoft пояснила, что игроки приобрели лишь ограниченный доступ, а не полное право собственности, поэтому компания не обязана обеспечивать поддержку игры на протяжении всего её существования.

UFC-Que Choisir утверждает, что компания ввела потребителей в заблуждение относительно того, как долго игра останется доступной, и навязала несправедливые условия контракта, лишив возможности играть.

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В Брюсселе же не смогли воспротивиться этому, объяснив, что правила авторского права и другие нормы интеллектуальной собственности не позволяют ей налагать обязательство обеспечивать работоспособность игр. По этой причине Ubisoft никто не может обязать обеспечивать долгосрочную поддержку видеоигр.

#евросоюз
Источник: reuters.com
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