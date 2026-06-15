Китайские электрокары оснащают особой версией FSD, которая следит за вовлечённостью водителя в управление электрокаром

В Китае водители Tesla начали использовать игрушечные головы, которые помогают обманывать систему контроля внимания водителя под названием FSD (Full Self-Driving). Как пишет Wired, некоторые владельцы электромобилей используют миниатюрные пластиковые головы с маркетплейсов, чтобы камера в салоне считала, что водитель смотрит на дорогу. На самом деле водитель находится глазами в своём телефоне. Источник изображения: ChatGPTТакие аксессуары массово продаются на китайских маркетплейсах вроде Taobao, Xianyu и Douyin и стоят примерно от 10 до 40 долларов. Один из владельцев Tesla Model 3 рассказал Wired, что во время поездки использовал подобный предмет на значительной части маршрута и мог дольше ехать без предупреждений системы.

В Китае полноценная система FSD пока недоступна: водителям доступны более базовые функции помощи, включая круиз-контроль, автоподруливание и автопилот на отдельных городских дорогах. Поэтому Tesla требует, чтобы водитель продолжал следить за дорогой, а встроенная камера отслеживает признаки отвлечения внимания. Некоторые водители готовы доверить управление электрокару, поэтому идут на крайние меры – обман защитных механизмов.

При этом Wired отмечает, что такой обман автопилота не самое разумное решение, ведь устанавливаемая в китайских электрокарах FSD имеет ограниченные возможности и не делает автомобиль полностью автономным.