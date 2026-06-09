Компания планирует продолжать развивать ИИ внутри своей экосистемы

Apple открыла ежегодную конференцию разработчиков WWDC в Купертино, где представила обещанное несколько лет назад обновление голосового ассистента Siri. Компания делает ставку на новую версию, получившую название Siri AI, в которую внедрены функции искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Reuters

URL изображенияОбновленная Siri станет более разговорной, получит отдельное приложение и сможет анализировать содержимое экрана пользователя. Ассистент также сможет использовать данные из интернета, искать информацию в сообщениях и электронной почте, а также находить детали вроде адреса, даже если они не были сохранены отдельно. Apple заявила, что пользователи смогут возвращаться к прошлым диалогам с Siri.

Компания подчеркивает, что её подход к ИИ отличается от стратегии конкурентов. В отличие от крупных ИИ-стартапов, в Apple не делают акцент на автономных агентах для выполнения каких-либо задач, предпочитая внедрять функции, которую упрощают владельцам устройств на базе iOS решать бытовые задачи.

Большая часть вычислений Siri AI будет происходить прямо на устройстве или через облачную инфраструктуру компании. При этом ИИ-функции пока не будут доступны на iPhone и iPad для жителей Европейского союза и Китая.