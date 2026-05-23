Nacvark
Blue Origin получила разрешение на возобновление запусков тяжёлой ракеты New Glenn
После инцидента в апреле FAA запретили компании проводить запуски
Компания Blue Origin, разрабатывающая тяжёлую ракету New Glenn, объявила, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило им возобновить запуски. После того, как в апреле тяжёлая ракета не смогла доставить коммерческий груз к запланированной точке, компанию лишили права на запуски New Glenn до устранения неполадок.Источник изображения: Gemini AIСама ситуация фактически была некритичной: небольшая неисправность привела к отклонению спутника AST SpaceMobile от курса, из-за чего он сгорел в атмосфере Земли. Компания покрыла ущерб за счёт страховки и инцидент был исчерпан. В остальном New Glenn показал себя хорошо как для третьего в своей истории полёта.

Теперь, когда Blue Origin приняла меры по устранению неполадки, FAA разрешило компании продолжить запуски своей ракеты New Glenn. При этом не уточняется, какие именно меры предприняла компания для решения ситуации.

Blue Origin имеет амбициозные планы по увеличению производства New Glenn, рассчитывая запускать до 12 ракет в год. В следующие годы количество запусков будет кратно увеличено.

#blue origin #new glenn
Источник: techcrunch.com
