Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Уволенные сотрудники Oracle потеряли компенсационные пакеты на миллионы долларов
Под сокращение попали в том числе сотрудники, которым оставалось недолго до получения компенсационного пакета

В конце марта компания Oracle провела крупную волну увольнений, освободив от своих должностей до 30 тысяч человек. Экс-сотрудники были заменены искусственным интеллектом (ИИ), который обучался ими же. Уволенным сотрудникам предложили положенные им по закону компенсационные пакеты, которые должны упростить переходной период на время поиска новой работы.Источник изображения: Gemini AIОднако, как сообщает издание TechCrunch, предложенные условия оказались недостаточными: четыре еженедельных зарплаты плюс одна дополнительна за каждый год стажа, но не более 26 недель. В дополнении к этому Oracle предлагает продлить медицинскую страховку на один месяц. При этом компания упустила важную часть компенсационного пакета – акции (RSU).

Каждый месяц или год работы сотрудникам различных IT-компаний предлагают акции, которые начисляются в конкретные сроки. Нюанс в том, что после увольнения, если срок не был достигнут, все акции и бонусы сгорают. Так один экс-сотрудников рассказал TechCrunch, что потерял 1 миллион долларов – до их получения оставалось всего лишь два месяца, но он был уволен раньше.

Многие из сотрудников, находящиеся на удалённой работе, даже не были предупреждены о предстоящем увольнении, как того требует законодательство США. Компания ничего не нарушила, поскольку сотрудники де-юре числились как удалёнщики, а не штатные сотрудники.

На фоне всего вышеперечисленного бывшие сотрудники Oracle коллективно обратились к руководству компании, попытавшись улучшить свои компенсационные пакеты. В компании их обращение отклонили, что открыло путь к судебным разбирательствам.

#oracle
Источник: techcrunch.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Seiko представила четыре модели наручных часов 5 Sports Field с вращающимся компасом
Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в краже её лица для главной героини «Аватара»
GIGABYTE выпускает видеокарту AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G с разгоном до 2730 МГц
AMD RDNA 5 будет значительно быстрее в трассировке лучей и создаст серьёзную конкуренцию NVIDIA
Глава Минпромторга Алиханов: Ил-114-300 превосходит зарубежных конкурентов по многим параметрам
Casio выпустила серию механических часов Edifice EFK110D с тремя цветами циферблата
В основе Windows 11 лежит код 30-летней давности
Российский автомобиль Senat 900 будет представлять собой 5-метровый седан с 326-сильным двигателем
Московских курьеров поставят на каждодневный фотоконтроль
Глава Take‑Two «глубоко разочарован» задержкой BioShock 4: годы ушли на «творческие тупики»
В США опубликовали рассекреченные документы о НЛО
В России начались продажи отечественного гусеничного вездехода Visuva T8 за 33 миллиона рублей
ASUS выпускает 34-дюймовый монитор ROG Strix OLED XG34WCDMS и 12,3-дюймовый сенсорный Strix XG129C
В ОСАГО стоимость ремонта Porsche в Москве приравняли к стоимости ремонта Lada
Nintendo повышает цены на портативные игровые консоли Switch 2
Арт-боевик «Балерина» по вселенной «Джона Уика» стал хитом на HBO Max после провала в прокате
Digital Foundry: проект Microsoft К2 не способен улучшить ситуацию с Windows 11
Популярный чат-бот Claude начал блокировать российских пользователей
Уютный градостроительный симулятор «Town to City» выйдет на ПК в версии 1.0 26 мая 2026 года
Ускоритель ИИ Instinct MI350P от AMD оказался на 43% быстрее конкурента от Nvidia

Популярные статьи

«Они придут за тобой», «Глубокие воды»: субъективный обзор фильмов
Почему Installer-SH это успех и будущее для распространения софта под Linux
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter