Под сокращение попали в том числе сотрудники, которым оставалось недолго до получения компенсационного пакета

В конце марта компания Oracle провела крупную волну увольнений, освободив от своих должностей до 30 тысяч человек. Экс-сотрудники были заменены искусственным интеллектом (ИИ), который обучался ими же. Уволенным сотрудникам предложили положенные им по закону компенсационные пакеты, которые должны упростить переходной период на время поиска новой работы. Источник изображения: Gemini AIОднако, как сообщает издание TechCrunch, предложенные условия оказались недостаточными: четыре еженедельных зарплаты плюс одна дополнительна за каждый год стажа, но не более 26 недель. В дополнении к этому Oracle предлагает продлить медицинскую страховку на один месяц. При этом компания упустила важную часть компенсационного пакета – акции (RSU).

Каждый месяц или год работы сотрудникам различных IT-компаний предлагают акции, которые начисляются в конкретные сроки. Нюанс в том, что после увольнения, если срок не был достигнут, все акции и бонусы сгорают. Так один экс-сотрудников рассказал TechCrunch, что потерял 1 миллион долларов – до их получения оставалось всего лишь два месяца, но он был уволен раньше.

Многие из сотрудников, находящиеся на удалённой работе, даже не были предупреждены о предстоящем увольнении, как того требует законодательство США. Компания ничего не нарушила, поскольку сотрудники де-юре числились как удалёнщики, а не штатные сотрудники.

На фоне всего вышеперечисленного бывшие сотрудники Oracle коллективно обратились к руководству компании, попытавшись улучшить свои компенсационные пакеты. В компании их обращение отклонили, что открыло путь к судебным разбирательствам.