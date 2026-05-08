Заказчика пытаются заинтересовать компанию предложениями об инвестициях

Компания SK Hynix получила от крупных технологических компаний беспрецедентное количество новых заказов на поставку микросхем памяти из-за дефицита, вызванного активным развитием искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Reuters

По данным Reuters, компания также получает от своих заказчиков достаточно выгодные предложения об инвестициях с целью расширения производства микросхем памяти. Крупные технологические компании пытаются сделать всё для того, чтобы у SK Hynix было больше производственных мощностей для удовлетворения их потребностей в микросхемах.

Однако, как отмечают некоторые источники Reuters, в SK Hynix относятся к таким предложениям с значительной осторожностью, поскольку подобные соглашения могут сделать производителя заложником конкретных покупателей: заказчик-инвестор будет требовать приоритетное право на поставки и более низкие цены, учитывая его вклад в расширение этого производства.

SK Hynix, как и Samsung Electronics, ведёт переговоры с потенциальными заказчиками о более широких соглашения с долгосрочными планами поставок. Для этих компаний это более логичный способ расширять производства, имея понимание, что спрос на предложение останется.