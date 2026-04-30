ИИ-модель способна искать уязвимости в банковских системах

Европейские банки должны получить доступ к новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Mythos от американской компании Anthropic, которая разрабатывался специально для поиска уязвимости в сфере кибербезопасности. Об этом в интервью изданию Reuters заявил председатель надзорного органа Бундесбанка Германии Михаэль Теурер. Источник изображения: Reuters

Представитель Бундесбанка настаивает на том, что Европейская комиссия совместно с национальными правительствами Европейского союза должны обратиться к Anthropic или даже США, с просьбой предоставить им доступ к Mythos. Объясняется это тем, что ИИ-модель можно искать уязвимости в технологических системах банков, а это можно использовать как для защиты, так и для организации потенциальных атак. В Европе, очевидно, хотят быть уверены, что их банки не будут атакованы после релиза Mythos.

Теурер отметил, что во время его встречи с представителями европейских банков все они подтвердили заинтересованность в получении доступа к Mythos и обеспокоенность относительно возможностей этой ИИ-модели. По его мнению, в такой ситуации финансовые институты фактически зависимы от государства и нуждаются в официальном запросе со стороны европейских правительств.

В настоящее время доступ к Mythos имеют ряд крупных технологических компаний, включая Google, а также правительство США. Они изучают ИИ-модель, чтобы найти и устранить уязвимости в своих системах.