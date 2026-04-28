Nacvark
В США готовятся судить китайского хакера по обвинению в организации масштабных кибератак
Его экстрадировали из Италии, доставив в США

Министерство юстиции США готовится выступить обвинителем в деле против китайского хакера Сюй Цзэуэя (Xu Zewei), которого обвиняют в организации масштабных кибератак и работе на Министерство государственной безопасности Китая. Его экстрадировали из Китая, что предоставило Вашингтону для возможности для организации суда.Источник изображения: Gemini AIХакера связывают с крупной группировкой HAFNIUM, иногда относимой к Silk Typhoon. В США считают, что хакер действовал по указаниям государственных структур, согласовывая все свои действия с китайской разведки. Среди кибератак, в которых его обвиняют, числится взлом инфраструктуры университетов, исследовательских центров и организаций, связанных с разработкой вакцин против COVID-19. Происходило в период с 2020 по 2021 год.

Ему предъявлены обвинения в кибершпионаже и совершении компьютерных взломов. В случае признания вины Сюй Цзэуэя может быть лишён свободы на более чем десять лет. В Китае отвергают обвинения против своего гражданина, настаивая на том, что подобные дела политизированы и не имеют достаточных доказательств.

#сша #китай #хакер #кибератака
Источник: techcrunch.com
